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В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

Самолет израильских ВВС нанес удар в северо-западной части города Рафах в секторе Газа.
Сергей Лебедев 2024-05-27 02:06:36
© Фото: Corinna Kern ZUMAPRESS.com Globallookpress

В воскресенье вечером израильские военные ликвидировали начальника штаба движения ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабию и высокопоставленного чиновника палестинского движения Халеда Нагара. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Отмечается, что мощный удар был нанесен в северо-западной части города Рафах в секторе Газа. Его осуществил самолет израильских военно-воздушных сил.

В ЦАХАЛ заявили, что Ясин Рабия руководил деятельностью ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Он причастен к множеству террористических атак.

«Халед Нагар совершил несколько смертоносных террористических атак в период с 2001 по 2003 год, которые привели к гибели нескольких израильских мирных жителей, а также ранениям и гибели нескольких израильских солдат», - добавили в Армии обороны Израиля.

Напомним, ранее появилась информация, что 35 палестинцев погибли и еще несколько десятков получили ранения после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе.

#Ближний Восток #авиаудар #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #рафах #ясин рабия #халед нагара
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