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Бронегруппа на БМД-4М уничтожила боевиков у села Раздоловка

Экипажи боевых машин работали в сопровождении групп охраны со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями.
2024-05-27 05:00:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Тульские десантники при помощи беспилотного летательного аппарата в районе села Раздоловка в Донецкой Народной Республике обнаружили украинский опорный пункт, в котором укрылись боевики. Для его уничтожения направили бронегруппу на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.

В указанный район бойцы выдвинулись под покровом ночи. Экипажи боевых машин совершили марш в сопровождении групп охраны со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Используем антидроновые ружья и охотничьи карабины, которые стреляют дробью. Облако дроби проще сбивает маленький винт дрона», - говорит командир расчета РЭБ с позывным «Мангуст».

Дойдя до цели, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции противника. Десантники уничтожили до отделения личного состава ВСУ.

«В основном в ночное время стали выезжать. Продавливаем противника нормально. Идем вперед», - рассказал командир боевой машины с позывным «Таран».

Боевая работа бронегруппы ведется в темное время суток, чтобы обеспечить внезапность действий и исключить возможность нападения с воздуха.

Ранее в Минобороны России показали боевую работу Ивановских десантников на окраинах Часова Яра. Бойцы ВДВ вскрыли опорный пункт ВСУ, подавили огневые точки противника и провели успешный штурм, захватив его позиции.

#ВДВ #армия #Минобороны России #БМД-4М #десантники #МО РФ #бронегруппа
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