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В США более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за торнадо

Перед угрозой сильных штормов и торнадо находятся жители городов на северо-востоке страны, в том числе американской столицы города Вашингтон, а также Балтимора и Филадельфии.
Елизавета Кондрикова 2024-05-27 23:37:49
© Фото: @hbj_r77032, X © Видео: @hbj_r77032, @chematierra, X

Более 110 миллионов американцев подвергаются риску из-за сильных штормов, торнадо и ураганов, жертвами непогоды к сегодняшнему дню стали 22 человека, в том числе четыре ребенка, сообщает телеканал CNN.

«Ожидается, что наиболее распространенным риском будут разрушительные ветры, но возможен град, а влажная среда и сильные атмосферные ветры также будут способствовать риску возникновения торнадо», - приводит телеканал предупреждение, распространенное в понедельник.

В частности речь идет о районах на Восточном побережье к югу от региона Новая Англия. В понедельник угроза ураганов встала перед 30 миллионами жителей ряда городов на северо-востоке страны, включая столицу США город Вашингтон.

Сообщается, что сегодня жертвой стал один человек в штате Алабама, на его дом упало большое дерево. В регионе предупреждают о сильном ветре, порывы могут достигать более 100 километров в час.

Опасность повышается из-за палящей жары в некоторых штатах, а также ливней и града размером с мячи для пинг-понга в других регионах.

Ранее о жертвах непогоды в США сообщалось в конце прошлого месяца, тогда погибли три человека в Оклахоме, по штату прошлась серия торнадо. Опасное погодное явления сопровождалось сильными ливнями.

#сша #ураган #Торнадо #Непогода #жертвы
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