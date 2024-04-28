Три человека погибли в Оклахоме в результате серии торнадо

Не менее трех человек, включая ребенка, погибли в результате серии разрушительных торнадо в американском штате Оклахома. Об инциденте сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«По меньшей мере три человека, включая младенца, погибли за ночь в Оклахоме в результате серии торнадо», - приводит сообщение департамента телеканал CNN.

Ранее губернатор Оклахомы ввел режим ЧС на территории штата. Срочное оповещение от синоптиков получили также жители Канзаса, Техаса и Миссури.

Накануне мощный вихрь прошелся по штатам Небраска и Айова. Ветер срывал с домов кровли и переворачивал автомобили. Порывы достигали такой силы, что перевернули железнодорожный состав. Метеорологи не берутся прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Ожидается, что торнадо стихнет к понедельнику, 29 апреля.