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Три человека погибли в Оклахоме в результате серии торнадо

Накануне мощные порывы ветра срывали крыши с домов, опрокидывали автомобили и вагоны грузового поезда в штате Айова.
Ян Брацкий 2024-04-28 23:31:00
© Фото: Koreana2010, X.com

Не менее трех человек, включая ребенка, погибли в результате серии разрушительных торнадо в американском штате Оклахома. Об инциденте сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«По меньшей мере три человека, включая младенца, погибли за ночь в Оклахоме в результате серии торнадо», - приводит сообщение департамента телеканал CNN.

Ранее губернатор Оклахомы ввел режим ЧС на территории штата. Срочное оповещение от синоптиков получили также жители Канзаса, Техаса и Миссури.

Накануне мощный вихрь прошелся по штатам Небраска и Айова. Ветер срывал с домов кровли и переворачивал автомобили. Порывы достигали такой силы, что перевернули железнодорожный состав. Метеорологи не берутся прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Ожидается, что торнадо стихнет к понедельнику, 29 апреля.

#сша #ураган #Торнадо #Вихрь #оклахома
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