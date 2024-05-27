Лавров ответил на желание Эстонии «поставить Россию на колени»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему нечего добавить к комментарию Марии Захаровой в ответ на слова президента Эстонии Алана Карис.

«Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делать. Добавить нечего», - передает слова главы внешнеполитического ведомства Life.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее иронично прокомментировала заявления Кариса риторическим вопросом - «А как это?» и попросила президента Эстонии продемонстрировать это.

Напомним, что президент Эстонии в своем интервью заявил, что западные страны должны «остановить российскую военную машину». В этом заключается главная задача Запада, считает эстонский лидер. Карис пообещал, что Эстония приложит все усилия, «чтобы поставить Россию и Путина на колени». По его мнению, только после этого появится возможность переговорного процесса на тему украинского конфликта.