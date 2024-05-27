Захарова ответила на желание Эстонии «поставить Россию на колени»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Эстонии Алара Кариса о том, что Россию необходимо поставить на колени.

«А как это? Пусть покажет», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Президент Эстонии в своем интервью заявил, что западные страны должны «остановить российскую военную машину». По словам Кариса, Эстония сделает «все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени».

Только после этого могут начаться переговоры об урегулировании украинского конфликта, заявил Карис, напоминает «360».