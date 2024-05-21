От атаки ВСУ кассетными боеприпасами в ЛНР пострадали мирные жители

Ночью 21 мая в городе Свердловск в Луганской Народной Республике в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами пострадали мирные жители. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Свердловский муниципальный округ является подшефной территорией Красноярского края. Котюков напомнил, что поддержка оказывается уже два года и состоит в том числе в ремонте жилья, социальных объектов и дорог.

Губернатор сообщил, что в результате обстрела ВСУ пострадала и инфраструктура города, участие в восстановлении которой примут красноярские строители, находящиеся в Свердловской области.