Число пострадавших при атаке ВСУ в Горловке выросло до семи

Число пострадавших за 25 мая в Горловке в Белгородской области в результате украискного обстрела выросло до семи. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что у всех пострадавших ранения разной степени тяжести.

Мэр города также опубликовал таблицу с данными по обстрелам Горловки в период с 24 февраля 2022 года. За это время всего произошло 15 390 обстрелов, погибло 157 человек и зафиксировано 694 пострадавших.

Утром 26 мая стало известно о шести пострадавших в результате атаки ВСУ за 25 мая. Вечером в день обстрела была опубликована информация о пяти пострадавших при обстреле, который начался в семь часов вечера по местному времени.