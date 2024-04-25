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Путин заявил, что дефицит кадров нельзя закрыть мигрантами

Глава государства отметил, что проблему дефицита кадров нельзя покрыть за счет ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа.
Игнат Далакян 2024-04-25 16:05:17
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, но эту проблему нельзя решить за счет миграции. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По оценкам экспертов, Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции», - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что ввоз низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа не поможет решить данную проблему, необходимы другие подходы.

Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, добавил, что в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы. По его словам, она составляет 3%.

Ранее российский лидер утвердил закон о системе оплаты за сверхурочную работу. Документ определил размер повышенной оплаты труда за сверхурочную работу. Теперь оплата сверхурочной работы будет определяться из размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты работнику.

#Россия #мигранты #Владимир Путин #дефицит кадров #рабочая сила
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