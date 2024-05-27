Польша ограничила российским дипломатам право свободного перемещения

Польские власти ввели ограничение на свободное передвижение российских дипломатов внутри страны, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Данное решение было оглашено по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

При этом ограничения не распространяются на посла России Сергея Андреева. Также глава внешнеполитического ведомства Польши уточнил, что дипломаты из РФ вправе передвигаться внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства), передает РИА Новости.

В рамках нового пакета антироссийских санкций планировалось ввести ограничения на передвижения дипломатов РФ страной, в которой они аккредитованы, а не только в границах Шенгенской зоны.

С подобным предложением ранее и выступило правительство Чехии. Утверждается, что российские дипломаты якобы занимаются шпионажем и пропагандой. Противниками идеи выступили Германия и ряд других стран. Берлин считает, что предложенное ограничение трудно обеспечить без пограничного контроля, который отсутствует внутри ЕС.