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Politico: Евросоюз обсуждает ограничение передвижения российских дипломатов

Инициатором введения таких ограничений стали власти Чехии.
Ирина Егорова 2024-02-05 18:40:01
© Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости

В рамках 13-го пакета санкций против России планируется ввести ограничения на передвижения дипломатов РФ страной, в которой они аккредитованы.

«Рассматривается идея ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне», - сообщает Politico.

По информации издания, инициатором данного предложения выступила Чехия. Однако реализация данного пункта будет осложнена тем, что между странами Евросоюза нет границ и КПП - поездки внутри Шенгенской зоны не контролируются.

Готовящийся к 24 февраля новый пакет антироссийских санкций Bloomberg назвал «символическим». Ограничения планируется распространить на 200-250 физических лиц и компаний из России. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, в России почти не осталось людей, организаций и отраслей, которые миновали бы санкционные списки. 

#евросоюз #санкции #Дипломаты #ограничения #поездки
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