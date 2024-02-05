Politico: Евросоюз обсуждает ограничение передвижения российских дипломатов

В рамках 13-го пакета санкций против России планируется ввести ограничения на передвижения дипломатов РФ страной, в которой они аккредитованы.

«Рассматривается идея ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне», - сообщает Politico.

По информации издания, инициатором данного предложения выступила Чехия. Однако реализация данного пункта будет осложнена тем, что между странами Евросоюза нет границ и КПП - поездки внутри Шенгенской зоны не контролируются.

Готовящийся к 24 февраля новый пакет антироссийских санкций Bloomberg назвал «символическим». Ограничения планируется распространить на 200-250 физических лиц и компаний из России. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, в России почти не осталось людей, организаций и отраслей, которые миновали бы санкционные списки.