Эксперт Кикнадзе рассказала о роли западных НКО в «розовой» революции

В Грузии отлично помнят о роли западных неправительственных организаций во время «розовой» революции. Такая же угроза есть и сейчас, уверена доктор политических наук Тамар Кикнадзе. В беседе со «Звездой» она заявила о необходимости контроля над иностранным влиянием и финансированием различных политических сил в стране.

«Запад диктует свои условия, свой миропорядок и свои правила. Эти неправительственные организации являются институциями, которые поддерживают этот режим. Мы имеем очень отрицательный опыт и хорошо знаем, что "розовая" революция была осуществлена с помощью НКО. Они работали с молодежью, с некоторыми представителями интеллигенции и успешно осуществили эту революцию. Такая опасность есть и сейчас», - рассказала Кикнадзе.

С ее слов, необходимо контролировать финансовые потоки внутри страны. Потому что за формулировками Запада о поддержке демократических процессов может скрываться недопустимая для Грузии деятельность.

«Надо, чтобы мы знали, куда идут эти огромные суммы. Они говорят, что деньги идут, допустим, на поддержание демократических процессов в Грузии. Надо знать, что они имеют в виду под этим. У нас были кадры, когда молодежь обучают, как готовить "коктейли Молотова" и как надо сопротивляться. Если они это имеют в виду, то мы должны знать. Финансы должны быть прозрачными. Они очень сопротивляются, значит, есть что скрывать», - допустила доктор политических наук.

Ранее попытки Запада противостоять принятию в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» прокомментировал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. В разговоре со «Звездой» он допустил введение в отношении Тбилиси санкций и даже проведение терактов на территории страны. Напомним, закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят в Грузии 14 мая в третьем чтении.