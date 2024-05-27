Эрдоган заявил, что действующая конституция Турции устарела

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости новой конституции. Документ должен быть либертарианским, полагает он. По мнению турецкого лидера, если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все они были навязаны народу.

«Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом», - цитирует РИА Новости слова Эрдогана.

Ранее он неоднократно называл новую конституцию залогом дальнейшего развития страны. Эрдоган призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке конституции. Ее прежняя версия не отвечает вызовам современности, уверен президент Турции.

Для внесения изменений в главный документ страны необходимо одобрение 400 депутатов. Для вынесения поправок на референдум потребуется заручиться поддержкой 360 парламентариев.