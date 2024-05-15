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Эрдоган заявил, что знает готовивших заговор «кукловодов»

По его словам, турецким властям известно, чего добиваются те, кто хочет разделить людей.
Сергей Лебедев 2024-05-15 16:33:14
© Фото: Shady Alassar Keystone Press Agency Globallookpress

Власти Турции прекрасно знают «кукловодов», которые планировали совершить государственный переворот в стране. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре в рядах правоохранительных органов.

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, а кто кукловод», - цитирует Life слова турецкого лидера.

Напомним, этой ночью Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами турецкой разведки Ибрагимом Калыном и Минюста Йылмазом Тунчем после предупреждения лидера Партии турецких националистов Девлета Бахчели о готовящемся путче.

Сообщалось, что поводом для организации переворота могла стала серия громких увольнений полицейских, которые могут быть связаны с преступной организацией «Айхан Бора Каплан».

#в стране и мире #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Анкара #Переворот #путч #Президент #кукловоды
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