Число машин, сгоревших на штрафстоянке в Мытищах, выросло до 12

Число машин, сгоревших на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, выросло до 12, передает корреспондент «Звезды» с места. Изначально сообщалось о девяти автомобилях.

Теперь их владельцев уведомят о том, что произошло с транспортными средствами. Однако пока никто из хозяев сгоревших машин не приехал.

На территорию стоянки в настоящий момент никого не пускают - там работают экстренные службы, составляются списки машин, которые получили повреждения при пожаре.

Ранее очевидцы показали кадры возгорания в Мытищах. На видео языки пламени охватывали машины. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 105 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет.