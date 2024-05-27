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Число машин, сгоревших на штрафстоянке в Мытищах, выросло до 12

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы.
Анна Назайкина 2024-05-27 14:12:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Число машин, сгоревших на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, выросло до 12, передает корреспондент «Звезды» с места. Изначально сообщалось о девяти автомобилях.

Теперь их владельцев уведомят о том, что произошло с транспортными средствами. Однако пока никто из хозяев сгоревших машин не приехал.

На территорию стоянки в настоящий момент никого не пускают - там работают экстренные службы, составляются списки машин, которые получили повреждения при пожаре.

Ранее очевидцы показали кадры возгорания в Мытищах. На видео языки пламени охватывали машины. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 105 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет.

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