Колонна с боеприпасами ВСУ взлетела на воздух после удара «Урагана»

Расчет РСЗО «Ураган» 1-й гвардейской танковой армии из состава группировки войск «Запад» нанес удар по колонне с боеприпасами и живой силе ВСУ. Кадры с боевой работой российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

Украинские позиции выявляются с помощью беспилотников, они же корректируют ведение огня. Получив координаты противника, артиллеристы прибыли в заданный район.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие делают необходимые расчеты и ведут огонь. Расчеты РСЗО бьют по целям 220-миллиметровыми снарядами на дальность, превышающую 30 километров. В описании к видео сказано, что колонну вражеской техники и живую силу противника уничтожили на стратегически важном направлении.

В ролике показано несколько залпов, снятых с разных ракурсов. Видно, как с направляющих вылетают ракеты. Отстрелявшись, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.