Поисковики подняли из болот Ленобласти фрагменты легендарного Ил-2

В Ленинградской области подняли из болота фрагменты легендарного советского штурмовика Ил-2. Как работают поисковики, рассказал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Через болото Малуксинский Мох, расположенное примерно в 70 километрах от Петербурга, без проводника и вездехода передвигаться сложно. Еще труднее представить, как в этих местах можно было воевать. Поисковики работают по пояс в воде, болотный грунт перебирают на ощупь. Трясина отдает все новые и новые находки.

По первым же обломкам сразу определили, что это легендарный советский штурмовик Ил-2 - самый массовый боевой самолет Великой Отечественной войны.

Место падения штурмовика случайно обнаружили Ярослав и Александр Химане. В Кировском районе Ленобласти они исследуют места ожесточенных сражений битвы за Ленинград.

«Мы просматривали карты, изучали архивы. По краю болота были опорные немецкие пункты, и за болото наступали наши советские солдаты. Мы искали без вести пропавших солдат и наткнулись на это место», - пояснил волонтер Ярослав Химане.

Среди мелких фрагментов обшивки самолета, деталей двигателя и аппаратуры участники отряда специального поиска «Крылья Родины» нашли панель приборов с цифрами 1215. Это номер самолета.

«Здесь уже стопроцентное подтверждение, что это машина 448-го авиационного штурмового полка», - рассказал руководитель отряда специального поиска «Крылья Родины» Виктор Соболев.

С боевого вылета не вернулись двое. Летчик - младший лейтенант Виктор Алексеевич Евреинов, уроженец деревни Волдынское Дмитровского района Московской области. И стрелок - младший сержант Пацев Анатолий Васильевич. Родился в селе Усть-Алеусс Новосибирской области.

По крупицам сейчас собирают историю экипажа младшего лейтенанта Виктора Евреинова. 1 апреля 1943 года наш штурмовик Ил-2 вылетал в район железнодорожной станции Турышкино. Там располагался укрепрайон немецкий войск. В момент штурмовки самолет был сбит вражеским истребителем. Ил-2 упал на нашей территории, и, несмотря на это, в донесении о безвозвратных потерях было написано, что они не вернулись с боевого задания.

Поисковики рассчитывают найти родственников летчиков, как это случилось меньше года назад, когда всего в километре отсюда также в болоте был обнаружен еще один сбитый немцами Ил-2. Тогда после выхода сюжета в редакцию «Звезды» обратились родные пилота Николая Просветова, а позже даже приехали на место гибели экипажа.

«1 апреля 1943 года дивизия тут работала двумя полками, и понесла она в этот день ощутимые потери - шесть самолетов было сбито. Эта последняя из четырех машин, которая находилась по документам, упавшая в районе Малуксы», - объяснил Соболев.

Из личных вещей бойцов пока найдены только мундштук и фрагмент расчески, а также сигнальный пистолет. Останки героев-красноармейцев Виктора Евреинова и Анатолия Пацева планируют захоронить на местном воинском мемориале.