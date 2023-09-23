Орден и комсомольский билет: под Петербургом нашли Ил-2 и останки летчика

Поисковики нашли в Ленинградской области легендарный советский самолет Ил-2 и тело летчика. Значит, в ближайшее время, возможно, удастся отыскать родственников защитника Родины.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В этой чаще, через которую сейчас может пробиться только вездеход, в годы Великой Отечественной располагались укрепленные позиции вермахта.

«Здесь стояли серьезные зенитные орудия. Немцы до последнего держали этот район, даже когда буквально в 30 километрах отсюда блокада Ленинграда была прорвана», - рассказывает руководитель экспедиции Илья Соболенко.

Поисковики из Российского военно-исторического общества второй день работают на Малуксинском болоте, где обнаружили место падения советского штурмовика Ил-2. По одной из версий, когда самолет сбили, летчик пытался спикировать прямо на позиции немцев.

«Вот здесь, видите, идет небольшая канавка, низинка. Собственно, он по ней сюда и падал. По траектории пилот либо тянул до противника, либо пытался выйти на вынужденную посадку», - рассказывает член поискового отряда «Витязь-2» Вячеслав Саломатин.

Болото словно нехотя отдает фрагменты фюзеляжа - при помощи лебедки достают обломки крыла и бронекапсулы. Дальше - ручная работа. Почти по горло в вязкой жиже, на ощупь, ищут личные вещи летчика. Находят револьвер системы наган, на нем - след от удара по скобе: даже железу было несладко.

Следом достают парашют. Самый юный участник экспедиции - 14-летний Рома Кондратенко - находит погон младшего лейтенанта. Новичкам везет и в поисковых работах.

«Для меня очень важно знать историю, свое происхождение, своих предков, помогать кому-то найти своих родных, близких, поэтому когда мне предложили здесь побывать и помочь в раскопках - я сразу согласился», - рассказывает Роман и признается, что прогуливает уроки.

В разорванной от удара об землю бронекапсуле штурмовика находят останки летчика - в теплой, зимней амуниции. На груди - орден Красной Звезды, а в кармане, у сердца - самые дорогие вещи: женский платок - возможно, любимой девушки, и комсомольский билет.

Документы выданы на имя Николая Ивановича Просветова 1921 года рождения, уроженца города Мичуринск Тамбовской области. В архивах Минобороны и в электронной базе «Память народа» удалось найти такую информацию на младшего лейтенанта Просветова: молодого летчика в феврале 1943-го наградили орденом Красной Звезды за девять успешных боевых вылетов.

«В боях с немецкими захватчиками показал себя мужественным бойцом. Над целью работает уверенно, делая по 3-4 захода с пребыванием над полем боя 15-20 минут», - написано в наградном листе.

Он погиб через 1,5 месяца - не вернулся с боевого задания 1 апреля 1943-го. В ходе Мгинской наступательной операции после прорыва блокады Ленинграда штурмовики 448-го авиаполка получили приказ атаковать немецкие позиции. Из того боя не вернулись несколько наших Ил-2. Стрелок-радист Анатолий Пацев и летчик Николай Просветов до этого дня числились пропавшими без вести. Поисковикам удалось найти контакты Виктора Просветова, что живет в том же Мичуринске - вдруг это родственник нашего летчика?

Больше информации можно будет обнаружить в личных письмах, что нашли рядом с женским платком. Прочитать их в полевых условиях невозможно, надо исследовать в лаборатории. В любом случае родных героя продолжат искать - чтобы передать им останки. А пока рядом с местом его гибели установили Знамя Победы.