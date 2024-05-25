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Танкисты уничтожили засевших в лесу боевиков огнем из Т-72Б3М

На опубликованных кадрах - работа наших танкистов из легендарного полка, в котором в годы Великой Отечественной войны служили «Черные ножи».
Андрей Лазарев 2024-05-25 06:37:37
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Экипаж Т-72Б3М группировки войск «Центр» показал свою боевую работу. В этот раз наши танкисты поразили пехоту ВСУ, засевшую в лесу.

Противника обнаружила воздушная разведка. С неба увидели, на земле поразили - так выглядит слаженная работа. Танкисты стараются держать марку, ведь они - преемники знаменитых «Черных ножей», которые в годы Великой Отечественной войны наводили на гитлеровцев панический страх.

Танк доставляет боевикам немало проблем, постоянно перемещаясь с место на место на Авдеевском участке. Вот и сейчас из-под гусениц летит пыль, мощный двигатель орет Боевая машина устремляется на очередную боевую позицию.

При штурме вражеских позиций, под плотным огнем наших танков у боевиков немного вариантов. Бежать, погибнуть или сдаться. Многие предпочитают именно плен, так как наши военнослужащие гарантируют жизнь.

В день у танкистов бывает по 10 боевых выездов. Работают как с закрытой позиции, так и прямой наводкой. К танковым дуэлям тоже всегда готовы - хотят пополнить список пораженных целей американским Abrams или немецким Leopard.

Ранее экипаж вертолета Ка-52М уничтожил живую силу украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар по опорникам врага наносили неуправляемыми авиационными ракетами.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#цво #танкисты #Т-72Б3М #наш эксклюзив #пехота ВСУ
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