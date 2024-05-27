САУ «Мста-С» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» из состава группировки войск «Восток» уничтожили украинский опорный пункт на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеский опорный пункт был выявлен разведкой в промзоне недалеко от населенного пункта Урожайное на Времевском выступе, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ добавили, что артиллеристы поддерживают наступление передовых штурмовых групп морпехов Тихоокеанского флота. Сейчас на этом участке наши расчеты совершают по четыре-пять выездов на огневые позиции в сутки.

Артиллеристы отметили, что на этом направлении практически перестали отмечаться попытки неприятеля вступить в контрбатарейную борьбу. Старший наводчик с позывным Челяба предположил, что такое положение дел сложилось из-за дефицита снарядов у противника.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-72Б3М уничтожил укрепленные позиции украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.