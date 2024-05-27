МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

САУ «Мста-С» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Огонь артиллеристов поддерживает наступление штурмовых групп морской пехоты Тихоокеанского флота. Шквал точно летящих 152-миллиметровых снарядов позволяет бойцам продвигаться вперед.
2024-05-27 11:46:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» из состава группировки войск «Восток» уничтожили украинский опорный пункт на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Вражеский опорный пункт был выявлен разведкой в промзоне недалеко от населенного пункта Урожайное на Времевском выступе, уточнили в российском оборонном ведомстве. 

В МО РФ добавили, что артиллеристы поддерживают наступление передовых штурмовых групп морпехов Тихоокеанского флота. Сейчас на этом участке наши расчеты совершают по четыре-пять выездов на огневые позиции в сутки. 

Артиллеристы отметили, что на этом направлении практически перестали отмечаться попытки неприятеля вступить в контрбатарейную борьбу. Старший наводчик с позывным Челяба предположил, что такое положение дел сложилось из-за дефицита снарядов у противника. 

Ранее сообщалось, что российский танк Т-72Б3М уничтожил укрепленные позиции украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #морская пехота #Мста-С #Южно-Донецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 