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Экипажи Ми-35 и Ка-52М уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

Удар наносили неуправляемыми авиационными ракетами.
2024-05-24 05:00:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М обрушили огонь на опорные пункты и замаскированную технику противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Минобороны России показало кадры их работы.

Как рассказал командир вертолета Ми-35 Юрий, удар наносили неуправляемыми авиаракетами. Он сообщил, что ударил по опорному пункту ВСУ. Также Юрий сказал, что, выполняя маневр, заметил бронетехнику боевиков. Было принято решение уничтожить ее.

 «Видели взрыв боекомплекта бронетехники. Отработали в штатном режиме, вернулись на точку базирования», - подытожил он.

Как доложил передовой авианаводчик, все указанные цели удалось поразить. Полет прошел в штатном режиме.

Ранее десантники из Бурятии уничтожили робота ВСУ у Часова Яра. Они обездвижили его при помощи FPV-дрона, затем поразили сбросом ВОГ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ми-35 #Харьковская область #ВСУ #Ка-52М
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