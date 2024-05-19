В Херсонской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус, погиб человек

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате атаки украинских националистов в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области. Об инциденте в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его информации, ВСУ направили ударный дрон в пассажирский микроавтобус. Он вез сотрудников одного из предприятий на уборку клубники.

На опубликованных фотографиях видно, что удар пришелся в заднюю часть микроавтобуса. В машине выбиты стекла, деформированы двери.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о ракетной атаке по населенному пункту Складовск в Херсонской области. Националисты били из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Одну из ракет удалось сбить, вторая взорвалась около станции техобслуживания автомобилей. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.