По обновленным данным, за 25 мая в результате украинского обстрела в Горловке в Белгородской области пострадало шесть мирных жителей. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

О первом раненом при атаке ВСУ в Горловке стало известно в семь вечера по местномуу времени. К утру 26 мая число пострадавших возросло до шести.

Вечером 25 мая от мэра поступила информация о пяти пострадавших в результате атак киевского режима. Иван Приходько около 19:34 по местному времени сообщил телеграм-канале о возобновлении обстрела центра Горловки украинской армией. Мэр рекомендовал не покидать укрытия.