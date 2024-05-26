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Число пострадавших при обстреле в Горловке выросло до шести

За 25 мая в селе пострадало шесть человек, сообщил мэр города.
Мария Зайцева 2024-05-26 08:09:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

По обновленным данным, за 25 мая в результате украинского обстрела в Горловке в Белгородской области пострадало шесть мирных жителей. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

О первом раненом при атаке ВСУ в Горловке стало известно в семь вечера по местномуу времени. К утру 26 мая число пострадавших возросло до шести.

Вечером 25 мая от мэра поступила информация о пяти пострадавших в результате атак киевского режима. Иван Приходько около 19:34 по местному времени сообщил телеграм-канале о возобновлении обстрела центра Горловки украинской армией. Мэр рекомендовал не покидать укрытия.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Горловка #Обстрел #пострадавшие #мэр Иван Приходько
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