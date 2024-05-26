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В России за сутки потушили 69 лесных пожаров

На данный момент пожарные тушат еще 58 природных пожаров.
Мария Зайцева 2024-05-26 09:41:11
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

За сутки с 25 по 26 мая в России потушили 69 лесных пожаров на территории 26 регионов. Об этом сообщает Авиалесоохрана в официальном телеграм-канале.

На данный момент пожарные тушат еще 58 природных пожаров в девяти регионах.

Во время тушения было задействовано 2 986 человек, 660 единиц техники, 19 воздушных судов. На авиационном мониторинге находится 84 воздушных судна.

Для помощи в стабилизации лесопожарной обстановки было привлечено 334 работника ФБУ «Авиалесоохрана» на территории Забайкальского края, Амурской, Курганской областей и 50 работников Авиалесоохраны Республики Бурятия в Забайкальском крае.

Ранее на всей территории Забайкальского края ввели режим ЧС, а особый противопожарный режим введен в 48 субъектах России.

#Россия #в стране и мире #ЧС #регионы #лесной пожар #Авиалесоохрана
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