В России за сутки потушили 69 лесных пожаров

За сутки с 25 по 26 мая в России потушили 69 лесных пожаров на территории 26 регионов. Об этом сообщает Авиалесоохрана в официальном телеграм-канале.

На данный момент пожарные тушат еще 58 природных пожаров в девяти регионах.

Во время тушения было задействовано 2 986 человек, 660 единиц техники, 19 воздушных судов. На авиационном мониторинге находится 84 воздушных судна.

Для помощи в стабилизации лесопожарной обстановки было привлечено 334 работника ФБУ «Авиалесоохрана» на территории Забайкальского края, Амурской, Курганской областей и 50 работников Авиалесоохраны Республики Бурятия в Забайкальском крае.

Ранее на всей территории Забайкальского края ввели режим ЧС, а особый противопожарный режим введен в 48 субъектах России.