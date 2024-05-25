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В 47 субъектах РФ введен особый противопожарный режим

Пожароопасный сезон открыт в 85 регионах страны.
Мария Зайцева 2024-05-25 06:42:15
© Фото: Jonathan Alcorn ZUMAPRESS.com Globallookpress

В 47 субъектах России введен особый противопожарный режим, при этом около 25 тысяч населенных пунктов страны находятся под угрозой перехода огня из леса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.

Куренкова сообщил, что органы государственной власти и местного самоуправления устанавливают дополнительные требования пожарной безопасности. Среди них запрет гражданам посещать леса и разводить костры.

По словам главы МЧС, эти меры введены для защиты от огня самих граждан и их имущества. Пресс-служба отметила, что пожароопасный сезон открылся в 85 регионах из 89 существующих, на их территории потушили 25 тысяч возгораний.

Ранее спасатели рассказали об угрозе штрафа в размере 15 тысяч рублей за опасные шашлыки.

#в стране и мире #МЧС РФ #противопожарный режим #пожароопасность #александр куренков
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