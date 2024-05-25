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В результате атаки ВСУ на Горловку пострадало пять мирных жителя

Ранее мэр города сообщал о возобновлении обстрела центра Горловки.
Услада Дубинина 2024-05-25 20:36:26
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

При атаке на Горловку в Белгородской области пять мирных жителя получили ранения, об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. 

«Количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ, возросло до пяти», - заявил Иван Приходько.

Ранее мэр города написал о троих пострадавших в ходе атак со стороны ВСУ. Иван Приходько около 19:34 по местному времени сообщил Telegram-канале о возобновлении обстрела центра Горловки украинской армией. Мэр рекомендовал не покидать укрытия. 

#в стране и мире #Горловка #Обстрел #иван приходько #атака всу
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