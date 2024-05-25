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Еще 29 ракет РСЗО RM-70 «Вампир» сбили над Белгородской областью

Силы ПВО пресекли вторую за вечер атаку украинских националистов, уничтожив 29 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одну противокорабельную ракету «Нептун».
2024-05-25 23:42:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства противовоздушной обороны вновь не допустили удары по территории РФ. Как сообщило Минобороны, пресечь эту террористическую атаку удалось примерно в 22:30 по московскому времени.

Уточняется, что противник выпустил противокорабельную ракету (ПКР) «Нептун» и почти три десятка снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Их удалось сбить над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" уничтожены над Белгородской областью», - уточнили в пресс-службе МО РФ.

Примерно за три часа до этого силы над Белгородской областью ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО «Вампир».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #противокорабельная ракета #ПКР «Нептун» #силы пво #реактивная система залпового огня #РСЗО RM-70 «Вампир»
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