Еще 29 ракет РСЗО RM-70 «Вампир» сбили над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны вновь не допустили удары по территории РФ. Как сообщило Минобороны, пресечь эту террористическую атаку удалось примерно в 22:30 по московскому времени.

Уточняется, что противник выпустил противокорабельную ракету (ПКР) «Нептун» и почти три десятка снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Их удалось сбить над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" уничтожены над Белгородской областью», - уточнили в пресс-службе МО РФ.

Примерно за три часа до этого силы над Белгородской областью ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО «Вампир».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.