Ученые перечислили отпугивающие комаров цвета

В Вашингтонском университете ученые определили спектр цветов которые привлекают комаров, а также те, что способны отпугнуть их. Об этом сообщил журнал Nature Communications.

Согласно исследованиям, опубликованным в материале, люди, надевая одежду определенных цветов, рискуют привлечь ненужное внимание со стороны этих летающих насекомых. Так, красный оранжевый, черный цвета, а также циан – цвет морской волны для комаров являются самыми привлекательными.

А вот если человек оденет одежды зеленого, белого, голубого и фиолетового оттенков, то они рискуют быть обделенными вниманием с их стороны.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, что у комаров обнаружили порядка 47 новых вирусов.