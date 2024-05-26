МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые перечислили отпугивающие комаров цвета

Выяснилось, что одежда, окрашенная в определенные цвета, способна оттолкнуть от себя этих насекомых.
Глеб Владовский 2024-05-26 08:20:31
© Фото: Yue Dongxing, XinHua, Globallookpress

В Вашингтонском университете ученые определили спектр цветов которые привлекают комаров, а также те, что способны отпугнуть их. Об этом сообщил журнал Nature Communications.

Согласно исследованиям, опубликованным в материале, люди, надевая одежду определенных цветов, рискуют привлечь ненужное внимание со стороны этих летающих насекомых. Так, красный оранжевый, черный цвета, а также циан – цвет морской волны для комаров являются самыми привлекательными. 

А вот если человек оденет одежды зеленого, белого, голубого и фиолетового оттенков, то они рискуют быть обделенными вниманием с их стороны.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, что у комаров обнаружили порядка 47 новых вирусов.

#в стране и мире #цвета #комары #отпугивание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 