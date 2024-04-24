В Роспотребнадзоре оценили опасность новых вирусов у комаров и клещей

В России обнаружили 47 новых вирусов у комаров и 14 - у клещей, по предварительным данным, рисков они не несут. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре агентству РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, обнаружить их удалось после изучения вирусного пейзажа в стране.

«Этого никто раньше не делал... Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 - в клещах», - сказала Анна Попова на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава Роспотребнадзора добавила, что новые вирусы тщательно изучаются. Анна Попова отметила, что на данный момент идет работа над национальным каталогом патогенов. Она пояснила, что на сегодняшний день оцифрована вся информация, которая была, а до конца года планируется пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов и превзойти крупнейшую коллекцию типовых культур в США.

Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе со «Звездой» объяснил, что в обнаружении новых вирусов нет повода для беспокойства. По его словам, проект «Санитарный щит», который предназначен для выявления и отслеживания потенциально опасных микроорганизмов, бактерий и вирусов, является очень перспективной системой.

Эксперт отметил, что человечеству известно лишь около 10% микроорганизмов, живущих на планете, а в природе существуют тысячи неизвестных вирусов. Жемчугов рассказал, что надо быть готовым, чтобы вовремя защититься. Именно для этого и создается «Санитарный щит», рассказал врач-иммунолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в мире является нестабильной. По ее словам, угрозы глобальной биологической безопасности растут.