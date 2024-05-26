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Польша призвала не платить пособия уклоняющимся от службы украинцам

Глава МИД Польши считает, что уклоняющиеся от призыва украинцы не имеют права на социальное обеспечение в ЕС.
Марина Крижановская 2024-05-26 04:17:57
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Польские власти призвали Евросоюз не выплачивать украинцам пособия, в частности, это касается мужчин призывного возраста.

С соответствующим обращением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, рассказав об этом в интервью британской газете The Guardian.

Уклоняющиеся от призыва в вооруженные силы Украины и мобилизации украинцы, не имеют права на социальное обеспечение в странах Евросоюза, подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Сикорский добавил, что европейские страны должны выработать универсальный единый подход к данному вопросу, поскольку выходцы из Украины начнут перемещаться в государства «с наиболее лояльными условиями».

Третьего мая минобороны Украины издало указ, в котором говорится, что годными к воинской службе считаются с определенным перечнем заболеваний. Отменяется понятие «ограниченно пригодный», и в ВСУ смогут отправлять больных ВИЧ и раком, гепатитом и туберкулезом в определенных формах.

#в стране и мире #Польша #ВСУ #Украинцы #уклонисты #радослав сикорский #соцпособия
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