МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп охарактеризовал Байдена как некомпетентного тирана

Экс-президент обвинил текущего американского лидера в коррупции и тирании.
Глеб Владовский 2024-05-26 06:30:06
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп назвал на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне нынешнего американского лидера Джо Байдена некомпетентным тираном. Заявление политика транслировал телеканал C-SPAN.

«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъёме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединённых Штатов», - цитирует его слова портал Life.

По словам экс-президента, Байден приложил руку к высоким темпам инфляции, назвав ее «ужасающим воровством у американцев».

Напомним, что Трамп заявил, что повторное избрание Байдена на пост главы государства погубит США. Также он призвал «избавиться» от Байдена как от «худшего президента в истории».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 