Трамп охарактеризовал Байдена как некомпетентного тирана

Бывший президент США Дональд Трамп назвал на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне нынешнего американского лидера Джо Байдена некомпетентным тираном. Заявление политика транслировал телеканал C-SPAN.

«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъёме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединённых Штатов», - цитирует его слова портал Life.

По словам экс-президента, Байден приложил руку к высоким темпам инфляции, назвав ее «ужасающим воровством у американцев».

Напомним, что Трамп заявил, что повторное избрание Байдена на пост главы государства погубит США. Также он призвал «избавиться» от Байдена как от «худшего президента в истории».