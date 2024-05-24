Морпехи показали танк ВСУ, который ведет огонь по своим же боевикам

Бойцы батальона 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали, как взяли штурмом огневые позиции ВСУ, оборудованные в одном из ангаров у села Урожайное.

Рассредоточившись, наши бойцы напали на врага с тыла, откуда не ждали. В результате все пять украинских военных, державших оборону, сдались в плен без ответной стрельбы.

«Крыли нас огнем, предложили сдаться. Мы приняли решение, что лучше сдаться. Там было бесполезно, мы не та армия, которая может дать сопротивление, тем более морской пехоте, штурмовикам», - рассказал военнопленный Олег Ильченко.

Он стал единственным, кто получил ранение во время штурма. Но и то не от нашего огня, а от своих же. Командование ВСУ, прекрасно понимая, что в потерянном ангаре все еще живы их солдаты, приняло решение сравнять это место с землей. На этих кадрах видно, как к позициям приближается танк националистов и начинает вести огонь.

Морпехи Тихоокеанцы говорят, что не так сложно взять вражескую позицию как удержать ее. Пять дней националисты контратаковали и пытались выбить наших бойцов. Обстреливали из АГС, польских минометов, кассетными боеприпасами. Но наши дроны круглые сутки висели в небе и следили за противником, а артиллерия не давала ему приблизиться.

Отражая контратаки, морпехи еще и пленных спасли, которых завалило в укрытии после обстрела танка ВСУ. Их почти сутки откапывали под огнем.

Наши бойцы захватили немало трофеев производства стран НАТО. Оружие и боеприпасы вывезены с передовой и скорее всего будут переданы для обучения курсантов военных вузов.

В результате взятия вражеского опорника военнослужащие получили такие трофеи, как противотанковый ракетный комплекс NLAW, американские патроны и гранаты.

Ранее морпехи Черноморского флота уничтожили центр расчетов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Захваченные беспилотники противника наши военнослужащие перепрошивают, чтобы они работали на российскую армию.

Материал подготовили Игорь Лапик, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.