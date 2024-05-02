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Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах ГУР МО Украины

Задержанный, в отношении которого возбудили дело о госизмене, собирал и передавал представителю ГУР МОУ данные об объектах военной инфраструктуры Приморья.
Максим Крюков 2024-05-02 06:34:38
© Фото: УФСБ по Приморскому краю © Видео: УФСБ по Приморскому краю

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Следствие установило, что приморец, действуя по заданию представителя украинской военной разведки, собирал и передавал информацию об объектах военной инфраструктуры региона. При этом задержанный полностью осознавал возможность использования данных адресатом против безопасности РФ, в том числе при проведении акций прямого воздействия.

Следственный отдел УФСБ России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). В настоящее время специалисты продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали другого жителя Приморья, который вел переписку в Сети с представителем украинской националистической организации, подконтрольной ГУР МОУ. Подозреваемый инициировал общение с представителем запрещенной в РФ организации для оказания содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации.

#Приморский край #шпионаж #ФСБ РФ #Задержание #Госизмена #ГУР МО Украины
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