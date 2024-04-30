МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала жителя Приморья за связь с украинскими националистами

Задержанный инициировал общение с представителем украинской националистической организации для оказания содействия в деятельности против безопасности РФ.
Максим Крюков 2024-04-30 06:31:03
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости © Видео: УФСБ по Приморскому краю

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали жителя Приморского края, который вел переписку в Интернете с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России и подконтрольной Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по региону.

Как установило следствие, приморец инициировал общение с представителем запрещенной в РФ организации для оказания содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации.

«Вел переписку с представителями украинской организации. В своем преступлении раскаиваюсь, вину полностью признаю. Готов сотрудничать со следствием», - сказал задержанный на допросе.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух членов неонацистской ячейки National-Socialism/White Power*, которые готовили теракт в Волгоградской области. В ходе обысков у подозреваемых нашли взрывное устройство, а непосредственно на допросе задержанные признались, что установили связь с главарями неонацистской группировки, от которых и получили все необходимые инструкции.

* National Socialism/White Power - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

#ФСБ #Приморский край #спецслужбы #Задержание #Сотрудничество #Украинские националисты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049