ФСБ задержала жителя Приморья за связь с украинскими националистами

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали жителя Приморского края, который вел переписку в Интернете с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России и подконтрольной Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по региону.

Как установило следствие, приморец инициировал общение с представителем запрещенной в РФ организации для оказания содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации.

«Вел переписку с представителями украинской организации. В своем преступлении раскаиваюсь, вину полностью признаю. Готов сотрудничать со следствием», - сказал задержанный на допросе.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух членов неонацистской ячейки National-Socialism/White Power*, которые готовили теракт в Волгоградской области. В ходе обысков у подозреваемых нашли взрывное устройство, а непосредственно на допросе задержанные признались, что установили связь с главарями неонацистской группировки, от которых и получили все необходимые инструкции.

* National Socialism/White Power - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.