Победителем фестиваля «Дорога на Ялту» стал Цзи Пэнъюй из Китая

Победителем 6-го международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» стал китайский певец Цзи Пэнъюй. Второе место занял вокалист из Сербии Милан Буякович, а третье - Тиро Турнипу из Индонезии. Приз зрительских симпатий забрала итальянка Памела Лачеренца, а певец Сашо Гачник из Словении получил путевку в Крым.

Финал конкурса прошел в Большом зале Кремлевского дворца. На нем участники исполнили «Прощание славянки», «Майский вальс» и, конечно, гимн фестиваля - «Темную ночь». Завершился концерт песней «День Победы».

Напомним, международный конкурс проводится с 2019 года в преддверие Дня Победы. На нем артисты из разных стран на своих родных языках исполняют песни о Великой Отечественной войне.

В этом году оргкомитет фестиваля получил больше двухсот заявок из 55 стран. Члены жюри во главе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко отобрали 15 конкурсантов.