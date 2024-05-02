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Победителем фестиваля «Дорога на Ялту» стал Цзи Пэнъюй из Китая

Финал конкурса прошел в Большом зале Кремлевского дворца.
Сергей Лебедев 2024-05-02 06:44:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Победителем 6-го международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» стал китайский певец Цзи Пэнъюй. Второе место занял вокалист из Сербии Милан Буякович, а третье - Тиро Турнипу из Индонезии. Приз зрительских симпатий забрала итальянка Памела Лачеренца, а певец Сашо Гачник из Словении получил путевку в Крым.

Финал конкурса прошел в Большом зале Кремлевского дворца. На нем участники исполнили «Прощание славянки», «Майский вальс» и, конечно, гимн фестиваля - «Темную ночь». Завершился концерт песней «День Победы».

Напомним, международный конкурс проводится с 2019 года в преддверие Дня Победы. На нем артисты из разных стран на своих родных языках исполняют песни о Великой Отечественной войне.

В этом году оргкомитет фестиваля получил больше двухсот заявок из 55 стран. Члены жюри во главе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко отобрали 15 конкурсантов.

#Китай #Конкурс #Великая Отечественная война #Кремль #артисты #музыкальный фестиваль #дорога на ялту #Цзи Пэнъю
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