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В Кремле стартовал шестой музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

Финал международного музыкального фестиваля пройдет 1 мая на сцене большого зала Кремлевского дворца.
Максим Крюков 2024-04-29 10:30:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле открылся 6-ой международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». В этом году оргкомитет получил больше 200 заявок из 55 стран.

Члены жюри во главе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко отобрали 15 конкурсантов. Артисты на сцене малого зала Кремлевского дворца пели песни о Великой Отечественной войне на родных языках. Так, например, «Прощание славянки» исполнил Сашо Гачник из Словении.

Уже 1 мая в большом зале Кремлевского дворца финалисты, в том числе артисты из Германии, Франции, Италии, Китая и других стран, выступят в дуэтах с российскими звездами. На сцену выйдут Зара, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Денис Майданов, Юта.

Напомним, впервые фестиваль состоялся в Ялте в 2019 году и стал проводиться ежегодно в преддверие Дня Победы. По традиции все песни посвящены Великой Отечественной войне.

#Кремль #артисты #музыкальный фестиваль #дорога на ялту
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