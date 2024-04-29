В Кремле стартовал шестой музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

В Кремле открылся 6-ой международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». В этом году оргкомитет получил больше 200 заявок из 55 стран.

Члены жюри во главе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко отобрали 15 конкурсантов. Артисты на сцене малого зала Кремлевского дворца пели песни о Великой Отечественной войне на родных языках. Так, например, «Прощание славянки» исполнил Сашо Гачник из Словении.

Уже 1 мая в большом зале Кремлевского дворца финалисты, в том числе артисты из Германии, Франции, Италии, Китая и других стран, выступят в дуэтах с российскими звездами. На сцену выйдут Зара, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Денис Майданов, Юта.

Напомним, впервые фестиваль состоялся в Ялте в 2019 году и стал проводиться ежегодно в преддверие Дня Победы. По традиции все песни посвящены Великой Отечественной войне.