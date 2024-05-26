Сунак пообещал ввести воинскую повинность при победе на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с заявлением, что введет обязательную воинскую повинность для всех граждан, достигших 18-летнего возраста, если партия консерваторов победит на выборах.

Как сообщила британская газета Daily Mail, планируется, что выпускники школ в обязательном порядке должны будут провести один год на постоянной службе в вооруженных силах или волонтерстве - в полиции или национальной службе здравоохранения.

«Этот шокирующий шаг, созданный по образцу уже действующих по всей Европе систем, скорее всего, разделит мнение, но также придаст импульс первой неделе избирательной кампании», - предположили журналисты.

Сам Сунак пообещал, что нововведение изменит жизнь молодежи, и добавил, что, будучи отцом двух дочерей, он с нетерпением ждет, когда они пройдут национальную службу, предположив, что этот опыт будет для них полезным.

Несколькими днями ранее Сунак объявил 20 мая «днем позора» из-за скандала с ВИЧ. Так он прокомментировал массовое заражение при переливании цельной крови пациентам в 1970-1980-х годах. В результате этого число инфицированных достигло 30 тысяч человек, из них погибли около трех тысяч.