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Сунак пообещал ввести воинскую повинность при победе на выборах

Риши Сунак заявил, что намерен ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для выпускников школ в случае победы на выборах консерваторов.
Марина Крижановская 2024-05-26 01:38:20
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с заявлением, что введет обязательную воинскую повинность для всех граждан, достигших 18-летнего возраста, если партия консерваторов победит на выборах.

Как сообщила британская газета Daily Mail, планируется, что выпускники школ в обязательном порядке должны будут провести один год на постоянной службе в вооруженных силах или волонтерстве - в полиции или национальной службе здравоохранения.

«Этот шокирующий шаг, созданный по образцу уже действующих по всей Европе систем, скорее всего, разделит мнение, но также придаст импульс первой неделе избирательной кампании», - предположили журналисты.

Сам Сунак пообещал, что нововведение изменит жизнь молодежи, и добавил, что, будучи отцом двух дочерей, он с нетерпением ждет, когда они пройдут национальную службу, предположив, что этот опыт будет для них полезным.

Несколькими днями ранее Сунак объявил 20 мая «днем позора» из-за скандала с ВИЧ. Так он прокомментировал массовое заражение при переливании цельной крови пациентам в 1970-1980-х годах. В результате этого число инфицированных достигло 30 тысяч человек, из них погибли около трех тысяч.

#в стране и мире #Великобритания #Школьники #консерваторы #риши сунак #воинская повинность
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