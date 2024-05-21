В Великобритании 20 мая объявили «днем позора» из-за скандала с ВИЧ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая «днем позора» в стране. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте правительства.

В сообщении говорится, что все те институты, которым доверяет население Великобритании, потерпели крах «самым ужасным и разрушительным образом», передает RT.

«Многие были заражены при переливании цельной крови. Другие заразились через своих партнеров и близких, часто после того, как диагнозы намеренно скрывались в течение месяцев или даже лет, а значит, эти инфекции можно было легко предотвратить», - говорится на сайте.

При этом отмечается, что в результате этих ошибок число инфицированных достигло 30 тысяч человек, из них погибли около 3 000.