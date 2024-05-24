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Орбан рассказал о попытках НАТО найти способ участия в конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии добавил, что не хочет раскрывать детали.
Мария Зайцева 2024-05-24 11:07:35
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press

В центре НАТО в Брюсселе комиссии работают над вопросом возможности участия НАТО в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.

Орбан заявил, что не хочет раскрывать детали, но указал, что подобное уже звучало из уст генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он сообщил, что рабочие группы рассматривают вопрос, как определить, как НАТО могла бы принять участие в конфликте.

Ранее в конце марта венгерский премьер-министр заявил, что отправка войск может грозить новой мировой войной и дополнил, что «военный психоз» не должен повлиять на способность Венгрии правильно ориентироваться в соответствии со своими национальными интересами.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Венгрия #Виктор Орбан #конфликт на Украине
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