Вывезенные из Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна рассказали «Звезде», что до прихода российских военнослужащих город занимали иностранные наемники. Их они узнали по речи, которая не была похожа ни на русскую, ни на украинскую.

«Там были наемники. Мы узнали по акценту. Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские», - рассказала жительница Волчанска.

Житель Волчанска Константин вспоминает о том, как боевики ВСУ покидали их район города и что делали с домами потом. Его дома больше нет. Украинские формирования, как и многое другое, отступая под натиском российской пехоты, сравняли его с землей.

«Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Ее контузило, она ничего не понимала. Обстреливали дронами, сжигали дома», - рассказал Константин.

Своего спасителя Константин называет просто Серега. Водителя, Серегу, мы отыскали и отправились на позиции его подразделения.

«Местные жители сидели под деревом, прятались от обстрела. Их нашли наши военные, забрали к себе. У мужчины на левой руке не было пальцев. Он рассказал, что прилетел вражеский дрон и спикировал на них», - рассказал водитель Сергей.

Когда наша съемочная группа рассказала Сергею о просьбе спасенных им Константина и Светланы передать ему привет, решил ответный передать лично. Пришел навестить их.

Украинские боевики тем временем продолжают обстреливать и кварталы населённых пунктов Белгородской области. В выходные снаряды рвались на улицах поселка Октябрьское. Четыре его жителя погибли. Восемь получили ранения. Средних двое детей. Упали ракеты и в Белгороде.



Как говорят соседи этой квартиры обошлось без жертв чудом. Внутри никого не было. Эту жилплощадь недавно купили и еще не успели переехать в нее хозяева. У самих жителей ближайших квартир повылетали стекла.

«Оно целый день бахало. А вот уже к вечеру это было что-то. И шипение, и грохот... ...выбросило на площадку», - рассказала жительница Белгорода.

Большую часть воздушных целей ПВО сбила. Но боевики прибегли к излюбленной ими тактике - сначала нагрузили системы противовоздушной обороны ложными целями, затем нанесли удар из реактивных систем залпового огня. В прочем, если бы не работа ПВО, последствия были бы гораздо более тяжелыми. И это сами белгородцы понимают.

«Когда на тебя летит 30 ракет одновременно... На них только молиться», - рассказала жительница Белгорода Валентина Жулькина.

Ранее мы показывали кадры изнутри квартиры в Белгороде, которая пострадала от обстрела ВСУ. На видео видны разрушения, вызванные атакой украинских боевиков.