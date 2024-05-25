МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАТО не смогли назвать сроков членства Украины в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь соответствие техническим стандартам альянса и повысить свою с ним «операционную совместимость».
Марина Крижановская 2024-05-25 00:53:47
© Фото: Ukraine Presidency Ukrainian Pre Globallookpress

В НАТО нет понимания того, когда Украина получит членство в альянсе. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отметил, что тем не менее альянс помогает ей прийти к соответствующему виду. Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist.

«Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО, но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы для этого необходимые условия», - приводит его слова СМИ.

Кроме того, генсек альянса задался вопросом, не пришло ли время, чтобы союзники Украины задумались над снятием некоторых ограничений на использование оружия.

«Из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», - высказался генсек НАТО.

Как сообщалось 29 апреля, Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО в июле этого года. В качестве причины он назвал необходимость консенсуса по этому вопросу, но при этом добавил, что Киев на «необратимом пути».

#в стране и мире #НАТО #Йенс Столтенберг #членство Украины
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 