В НАТО не смогли назвать сроков членства Украины в альянсе

В НАТО нет понимания того, когда Украина получит членство в альянсе. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отметил, что тем не менее альянс помогает ей прийти к соответствующему виду. Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist.

«Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО, но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы для этого необходимые условия», - приводит его слова СМИ.

Кроме того, генсек альянса задался вопросом, не пришло ли время, чтобы союзники Украины задумались над снятием некоторых ограничений на использование оружия.

«Из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», - высказался генсек НАТО.

Как сообщалось 29 апреля, Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО в июле этого года. В качестве причины он назвал необходимость консенсуса по этому вопросу, но при этом добавил, что Киев на «необратимом пути».