В Главном храме ВС РФ состоялось Патриаршее богослужение

В Главном храме Вооруженных сил России день был особенный. Богослужение провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По такому случаю военнослужащие с семьями встали пораньше, чтобы успеть занять места в храме.

«Считаем важный момент. Важное событие, когда в главном военном храме служит патриарх. К тому же первые лица Министерства обороны. Плюс мое подразделение сегодня будет на службе. И я, моя семья должны быть рядом в этот момент. И это праздник в любом случае», - рассказал посетитель.

Храм Воскресения Христова посвящен Великой Победе наших дедов и прадедов в войне. А в дни СВО он стал главным местом, где молятся о тех, кто сейчас на передовой. В патриаршем богослужении принял участие и министр обороны Андрей Белоусов. Также на литургии замминистра обороны Виктор Горемыкин и военнослужащие.

У стен храма в этот день присутствовало много священников с медалями и орденами. Это те, кто заботится о душах защитников Отечества. Отец Роман много раз оказывал духовную поддержку на фронте. В обычные дни он в облачении, но там, на передовой, в бронежилете и каске. Исповедует, служит молебны, освящает боевую технику и поддерживает словом. Он говорит, что главное орудие военного духовенства - это крест и молитва.

«Иногда бывает так, приезжаешь к ребятам, смотришь на них, от них получаешь больше, чем привез им духовной пищи. Потому, что ребята настоящие, живые, глаза горят, многое прошли, многое видели, и поэтому бывает такое ,что от них больше научаешься, когда слушаешь их, когда они что-то рассказывают, себя духовно укрепляешь от их слов. Потом уже начинается молитва, молимся за них, благословляем их», - поделился иерей Роман Чеборенко.

Институт военного духовенства был воссоздан в стране 15 лет назад. Тогда и появились должности помощника командира воинской части по работе с верующими. Инициатором этого стал сам предстоятель Русской православной церкви. В ходе литургии патриарх Кирилл призвал всех молиться за русское воинство.

«Сегодня мы вспоминаем погибших, молимся о тех, от мужества, воли, целеполагания которых действительно зависит спасение жизней. Молимся о них, призываем весь наш народ поддерживать вооруженные силы», - сказал патриарх Кирилл.

Ну, а по завершении богослужения патриарх вручил министру обороны Андрею Белоусову икону с образом Тихвинской Божией матери.

«Мы будем молиться за вас, дорогой Андрей Рэмович. Мы верим, что Господь вразумит и укрепит вас», - сказал предстоятель РПЦ.

Ежедневно более ста священников служат в зоне специальной военной операции. С самого начала на передовой побывали более тысячи духовных отцов. Перед тем, как отправиться туда они проходят специальную подготовку.

«Все священники, которые отправляются на СВО проходят как минимум недельные сборы. Проходят и обучение тактической медицине. Чтобы можно было перевязать в случае ранения себя. Поставить себе укол, перевязать раненого военнослужащего, солдата, офицера», - рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Сразу после литургии - важное событие для военного духовенства. Первый в новой истории этого института съезд. Для священнослужителей как для участников СВО подготовили ордена и медали.

Вручили сразу 30 наград. Среди них 5 высоких государственных. Это Орден мужества, медаль за заслуги перед отечеством 1 степени, медаль за отвагу и сразу 2 за храбрость.

Поздравляет и вручает награды священнослужителям замминистра обороны Виктор Горемыкин. Он подчеркивает важность развития института военного духовенства. О том, как много работы совместно провело Министерство обороны и духовенство в зоне СВО - в цифрах.

«В группировки войск направлены 15 комплектов полевых храмов. Более 3,5 тысяч блиндажных иконостасов для оборудования блиндажных храмов. Более миллиона молитвословов», - заявил заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

Всего в России сегодня несут духовную службу более 250 помощников командира воинской части по работе с верующими. Практически все сегодня здесь. А съезд как раз и возможность поделиться опытом, накопленным в новых условиях. И обсудить волнующие вопросы.