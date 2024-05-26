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Патриарх Кирилл подарил Белоусову икону с образом Тихвинской Божией Матери

Вручение прошло во время литургии в главном храме вооруженных сил РФ.
Глеб Владовский 2024-05-26 12:43:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру обороны РФ Андрею Белоусову икону с образом Тихвинской Божией Матери.

В ходе проходившей в Главном храме Вооруженных сил РФ литургии, патриарх подчеркнул, что нынешний глава оборонного ведомства «по-настоящему воцерковленный по образу жизни». Он также добавил, что подаренная Белоусову икона символизирует защитницу северных рубежей России.

«Пусть Царица Небесная хранит вас на вашем очень ответственном служении отечеству», - дал напутствие патриарх.

В завершение он пожелал Белоусову «многих лет».

Напомним, что в воскресенье, 26 мая, в главном храме вооруженных сил РФ прошло богослужение в честь Воскресения Христова.

#патриарх Кирилл #Главный храм ВС РФ #икона #Андрей Белоусов
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