Грузия рассчитывает вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию к 2030 году. О такой мечте заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Наша грузинская мечта - к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», – написал Кобахидзе в соцсети X.

Грузинский премьер подчеркнул, что страна должна стать полноправным членом Европейского союза в 2030 году.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не допустить в Грузии украинизации и майдана. Он подчеркнул, что получивший широкий резонанс в обществе закон об иноагентах преследует цель не допустить открытия в Грузии второго фронта против России.