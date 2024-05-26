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Премьер Грузии заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией

Грузинский премьер подчеркнул, что страна должна стать полноправным членом ЕС в 2030 году.
Игнат Далакян 2024-05-26 17:08:00
© Фото: IMAGO, Bernd Elmenthaler, Globallookpress

Грузия рассчитывает вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию к 2030 году. О такой мечте заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Наша грузинская мечта - к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», – написал Кобахидзе в соцсети X.

Грузинский премьер подчеркнул, что страна должна стать полноправным членом Европейского союза в 2030 году.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не допустить в Грузии украинизации и майдана. Он подчеркнул, что получивший широкий резонанс в обществе закон об иноагентах преследует цель не допустить открытия в Грузии второго фронта против России.

#Грузия #евросоюз #Абхазия #Южная Осетия
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