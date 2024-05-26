Средства ПВО уничтожили два снаряда «Ольхи» над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белогородской областью два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением РСЗО «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации пресечена около 16:30.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики за сутки обстреляли Белгородскую область более 110 раз. Он отметил, что в результате атак погибли шесть человек, еще 21 получили ранения.