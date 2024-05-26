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Spiegel узнал о планах Польши и стран Балтии ввести войска на Украину

Издание отмечает, что такое решение может быть принято в случае стратегического прорыва Вооруженных сил России.
Игнат Далакян 2024-05-26 16:45:09
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Страны Прибалтики и Польша готовы ввести войска на Украину. Об этом пишет немецкое издание Spiegel. Отмечается, что такое решение может быть принято в случае стратегического прорыва российских войск.

Как сообщает RT, ссылаясь на немецкий журнал, западные страны оказывают помощь Украине без особого энтузиазма.

«В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики, они сами введут войска на Украину», - говорится в статье.

Автор публикации подчеркнул, что такое действие будет означать прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт. Также указывается, что вышеперечисленные государства якобы уже проинформировали Германию о своих планах.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили об отсутствии планов брать Украину в свою противовоздушную оборону. Несмотря на это, альянс продолжит оказывать поддержку Киеву.

#в стране и мире #войска #Украина #Польша #прибалтика #ввод войск
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