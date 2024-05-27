Первое интервью после истечения официального срока в должности главы киевского режима Зеленский начинает с откровенного наезда на Запад. В глазах паника. Дела на фронте идут из рук вон плохо, и причина, уверяет Зеленский, в том, что Вашингтон никак не решится позволить бить из своего оружия по территории России.

«Как нам защититься? Мы можем бить или по ракете или бить по самолету - перед запуском. Бить по ракете - это нужно ПВО. Бить по самолету - нужно оружие. Оружие и разрешение», - заявил Зеленский.

С каждой минутой интервью для New York Times Зеленский все больше выходил из себя. Кривил лицо, размахивал руками, не скрывая свою нервозность и возмущался нежеланием НАТО напрямую втягиваться в конфликт. Мол, в чем проблема - сбивать российские ракеты и дать оружие для обстрела приграничных регионов России?

«А можно для начала сбивать ракеты, которые летят по нашей энергетике, с территории стран НАТО, с территории наших соседей? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Нет. Тогда в чем тут вопрос втягивания стран НАТО в войну? Почему бы не сбивать ракеты? Где тут ваше участие? Сбивайте то, что находится в небе над Украиной. И дайте нам оружие, чтобы мы могли использовать его против российских войск на границах», - заявил Зеленский.

Истерика легко объяснима. Фронт ВСУ сыпется, российские войска каждую неделю освобождают по несколько населенных пунктов, север Харьковской области уже под нашим контролем. Ускользает из рук и моральная поддержка из Вашингтона. Президент США отказался приезжать в Швейцарию на саммит по Украине. Как пишет Bloomberg, в эти дни Джо Байден будет в Голливуде - вместе с мировыми звездами собирать деньги на предвыборную кампанию.

Все это приводит главу киевского режима в бессильную ярость. Издание Economist приводит слова источников с Банковой: Зеленский все меньше способен себя контролировать, он срывается и кричит на своих генералов.

«Правительственный чиновник, пожелавший сохранить анонимность, высказал предположение, что Зеленский уже почувствовал, что военное руководство, возможно, не сообщает ему всей правды. "По крайней мере, именно это он говорит, когда кричит на своих генералов"», - сообщается источник.

Запад подыграл выпадам Зеленского. В среду председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол - один из главных американских русофобов - притащил на заседание огромный плакат с картой боевых действий. Пальцем показал, насколько далеко вглубь России смогут достать ATACMS, SCALP и Strom Shadow. И открыто потребовал разрешить Украине бить американским оружием по российской территории. Его поддержали спикер палаты Джонсон, госсекретарь Блинкен и его бывшая заместитель Нуланд.

«Если атаки происходят прямо из пограничной территории России, то эти базы должны быть честной добычей, независимо от того, являются ли они местом запуска ракет или местом, откуда доставляются войска», - заявила Нуланд.

Демонстративные дискуссии американских чиновников по вопросу «дать или не дать Украине карт-бланш на атаки по российским территориям» не более чем лицемерие, считают в российском МИДе. Американское оружие уже на протяжении последних двух лет бьет по гражданским объектам за пределами зоны конфликта.

«То, что Вашингтон для своего общественного мнения или для членов НАТО пытается делать успокоительные заявления, показывать, что решение еще не принято - это уловки. И мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на российской территории, прежде всего по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Это на их совести», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Впрочем, если наступательное оружие Киеву дать готовы, то вот оборонительное - нет. Защищать украинцев слишком дорого. На неделе Швейцария отказалась закупить ПВО для Киева. Нежелание отправлять Украине системы Patriot связано с дороговизной этих комплексов - около одного миллиарда долларов за единицу, при этом каждая ракета-перехватчик стоит миллионы долларов. Даже Германия - один из главных европейских спонсоров киевского режима - на этой неделе огорчила украинских чиновников. Глава МИД Анналена Бербок приехала в Киев, прошлась в белых туфельках по разбитой электростанции, получила из рук Зеленского украшение в виде Ордена Ярослава Мудрого, дала интервью и уехала, не пообещав никакой материальной поддержки.

«Противовоздушная оборона очень важна, но ее нужно еще больше. И Европе, и Украине. Именно поэтому я призываю весь мир увеличить поставки ПВО для Киева, а также увеличить поддержку», - заявила Бербок.

Невозможно скрыть тот факт, что министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит в Киев. Ни один из партнеров Германии по НАТО не согласился передать Украине какие-либо системы ПВО. Поэтому из Киева Бербок снова обратилась к европейским и международным партнерам Германии с «призывом» помочь Украине.

И даже Великобритания пока помогает Киеву только словом, а не делом. Обещанная Лондоном поддержка Украине - а это 400 миллионов патронов, средства ПВО и ракеты Storm Shadow - под угрозой срыва. Денег больше нет. В среду премьер Сунак получил санкцию Короля на роспуск парламента на фоне экономического кризиса. Апофеоз всего этого в том, что в этот же день в Лондоне тепло встретили делегацию киевского националистического отряда «Азов»*. Бывший премьер Борис Джонсон зачитал им пламенную речь о том, как призывает Лондон направить Киеву больше оружия и денег, и сфотографировася, держа в руках знамя с символом «Вольфсангел», который использовался дивизией СС и подразделениями Вермахта во время Второй мировой войны.

«Мое послание Вам - очень простое, спасибо героям полка "Азов"*, которые посетили нас сегодня. Дайте украинцам что они хотят, дайте им оружие, дайте им разрешение на использование этого оружия за пределами территории Украины. Дайте им ATACMS, предоставьте финансирование, дайте им ПВО. Поддержать Украину - это самая лучшая инвестиция на Евро-Атлантике», - заявил Джонсон.

Впрочем, поставки вооружения Киеву лишь продлевают страдания украинского народа. Западные эксперты отмечают, у ВСУ огромные потери, но Вашингтон это просто игнорирует, подставляя под удар уже отправленную в нокдаун Украину.

«Украина похожа на боксера, но боксера с одной рукой. Вторая рука у нее ампутирована или сломана, бесполезна, при этом она стоит на одной ноге, и у нее только один глаз. А ее противник - парень с шестью руками и тремя ногами. Проблема в том, что одной рукой бить можно, но куда? Тем временем этот парень с шестью руками будет бить вас с севера, он будет бить вас посередине, он будет бить вас с юга. Он будет наносить удары с севера, юга и посередине одновременно», - заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Без западной поддержки Зеленскому уже не обойтись. Его популярность среди населения Украины почти на нуле. Согласно данным Службы внешней разведки России, на Западе крайне обеспокоены катастрофическим падением рейтинга Зеленского. Он опустился до 17 процентов и продолжает снижаться. Впереди лидер нацрежима глава ГУР Буданов** и экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По иронии, его новое место работы - посольство Украины в Лондоне - в понедельник раскрасили лазерной проекцией часов, которые отсчитывали время до конца срока годности Зеленского. В украинском же обществе все чаще возникают вопросы к легитимности главы режима. Киевские власти отвечают лишь угрозами и оскорблениями.

«Если будут такие вопросы, если будут такие люди, которые сегодня в период военного положения ставят вопрос о легитимности президента Украины - это враги Украины. В свое время очень правильно было сказано: не так страшны внешние вши, как внутренние гниды», - заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Еще более жестко украинские политики и пропагандисты высказываются в отношении тех, кто не хочет идти воевать и выступает против ужесточения мобилизации. Их называют паникерами и предлагают расстреливать. И хоть пока до этого дело не дошло, но зато военкомам окончательно развязали руки.

В Киеве и Николаеве ТЦКшники грубо затаскивают людей в микроавтобусы. А в Запорожье под раздачу повесток попал мужчина, который выгуливал собаку. На него попытались надеть наручники. Не церемонятся ТЦКшники даже с женщинами, которые отчаянно пытаются защитить мужчин. В ход идут угрозы и мат.

В поисках потенциальных жертв мобилизации военкомы идут на все. Уже организовали круглосуточное дежурство возле офисов компаний, сотрудники которых не имеют брони. В Сумской области ТЦК взяли в осаду майонезный завод. Работники спасались, перелезая через забор. А крупнейшее металлургическое предприятие на Украине, в Кривом Роге, принадлежащий европейскому стальному гиганту ArcelorMittal встало. Работать просто некому. После ужесточения закона о мобилизации с улиц украинских городов буквально исчезли люди. А пророческая сценка из сериала, в котором снимался Зеленский - в которой Киев обезлюдел - стала реальностью.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов