Врезавшийся в мост сухогруз в Ростове-на-Дону отбуксировали к причалу

В Ростове-на-Дону движение после столкновение универсального сухогруза «Зеленга» с опорой моста восстановлено, видео с места происшествия публикует «Звезда». Судно отбуксировали к 26 причалу. Теплоход не мешает движению барж и других транспортных средств по реке Дон. Известно, что разводной железнодорожный мост функционирует в обычном режиме.

Причиной столкновения сухогруза «Зеленга» с мостом стал отказ рулевого управления, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта РФ. Агентство уточнило, что у теплохода есть повреждения ходовой рубки, корпус судна остался целым.

Сухогруз «Зеленга» столкнулся с железнодорожным мостом Сиверса в Ростове-на-Дону днем 26 мая. В результате происшествия никто не пострадал.