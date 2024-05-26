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Врезавшийся в мост сухогруз в Ростове-на-Дону отбуксировали к причалу

Судно врезалось в железнодорожный мост и село на мель.
Юлия Бабакова Услада Дубинина 2024-05-26 15:46:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону движение после столкновение универсального сухогруза «Зеленга» с опорой моста восстановлено, видео с места происшествия публикует «Звезда». Судно отбуксировали к 26 причалу. Теплоход не мешает движению барж и других транспортных средств по реке Дон. Известно, что разводной железнодорожный мост функционирует в обычном режиме.

Причиной столкновения сухогруза «Зеленга» с мостом стал отказ рулевого управления, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта РФ. Агентство уточнило, что у теплохода есть повреждения ходовой рубки, корпус судна остался целым.

Сухогруз «Зеленга» столкнулся с железнодорожным мостом Сиверса в Ростове-на-Дону днем 26 мая. В результате происшествия никто не пострадал.

#авария #Ростов-на-Дону #наш эксклюзив #судно #сухогруз
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