В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в железнодорожный мост и сел на мель

Сухогруз «Зеленга» разбился о железнодорожный мост Сиверса в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал 161.RU.
У теплохода снесло капитанскую рубку, судно село на мель. По предварительным данным, пострадавших нет.
По данным МЧС, у судна отказало рулевое управление, из-за чего оно оказалось на мелководье, а не пошло по середине реки.
На данный момент сухогруз отбуксировали от моста. Судовой ход не перекрыт, железнодорожные пути не повреждены, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.
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