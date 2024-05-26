В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в железнодорожный мост и сел на мель

Сухогруз «Зеленга» разбился о железнодорожный мост Сиверса в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал 161.RU.

У теплохода снесло капитанскую рубку, судно село на мель. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным МЧС, у судна отказало рулевое управление, из-за чего оно оказалось на мелководье, а не пошло по середине реки.

На данный момент сухогруз отбуксировали от моста. Судовой ход не перекрыт, железнодорожные пути не повреждены, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.