ХАМАС выпустил «большое количество ракет» по Тель-Авиву

Палестинское движение ХАМАС выпустило по Тель-Авиву «большое количество ракет» в ответ на действия Израиля в секторе Газа. Об этом рассказали в военном крыле группировки.

«Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа - Прим. ред.)», - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС в Telegram-канале палестинского движения.

В свою очередь, в армии Израиля рассказали, что палестинцы выпустили из Рафаха восемь снарядов. По сообщению ЦАХАЛ, некоторые из них перехватили средства противовоздушной обороны.

Впервые с января в небе над Тель-Авивом работает система ПВО и звучат сирены воздушной тревоги. Жители делятся кадрами сильных задымлений в городе.

Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года в анклаве погибло около 36 тысяч мирных жителей. По данным ведомства, более 80,5 тысяч получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после массированной атаки движения ХАМАС по территории Израиля. После этого боевики вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. После случившегося Израиль объявил начало военной операции в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.